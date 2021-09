Bild: Timo Lenzen Home auf Reisen Linux-Konto sicher auf mehreren Linux-Systemen nutzen mit Systemd-Homed Systemd-Homed macht Home-Verzeichnisse transportabel: Per USB-Stick nimmt man die vertraute Arbeitsumgebung auf ein anderes Linux-System mit und arbeitet wie gewohnt weiter. Die Daten schützt Systemd dank Verschlüsselung, aber es bricht auch mit Unix-Gewohnheiten. Von Keywan Tonekaboni und David Wolski

Nicht weniger als die Neuerfindung der Home-Verzeichnisse versprach Systemd-Entwickler Lennart Poettering bei der Vorstellung von Systemd-Homed. Er wolle Benutzerverzeichnisse ins 21. Jahrhundert holen, sagte Poettering auf der FOSDEM-Konferenz Anfang 2020. Diese neue, optionale Systemd-Komponente macht Benutzerverzeichnisse transportabel. Der Home-Ordner lässt sich als Container zwischen verschiedenen Computern transportieren, beispielsweise auf einem USB-Stick. So kann man einfach auf jedem Linux-PC mit der vertrauten Umgebung weiterarbeiten.