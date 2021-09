Bild: Andreas Martini Sichere Diener Security-Checkliste Server & Hosting Wer einen über das Internet erreichbaren Server betreibt, muss damit rechnen, dass diesen nicht nur freundlich gesinnte Internet-Nutzer kontaktieren. Sichern Sie Ihren Heim- oder Mietserver oder das Webhosting-Paket also besser ab. Von Jan Mahn

☑ Zweiten Faktor nutzen

Wenn Ihr Hoster einen zweiten Faktor für die Administrationsoberfläche anbietet, nutzen Sie diese Funktion. Ein einziges Kennwort als Schutz für die gesamten Web-Angebote eines Unternehmens ist heute nicht mehr zeitgemäß! Wer sich Zugang zur Verwaltungsoberfläche verschafft hat, kann eine Menge Schaden anrichten und Sie sogar für längere Zeit aussperren – hat er Ihre Kontaktdaten geändert, müssen Sie im ungünstigen Fall erst beweisen, dass Sie der rechtmäßige Eigentümer sind. Unterstützt der Anbieter keinen zweiten Faktor, fragen Sie beim Kundenservice nach, ob die Funktion in Planung ist.

☑ Datenlecks schließen