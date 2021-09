Günstiges Hybridkonferenzsystem Vor Ort und online gemeinsam konferieren für unter 200 Euro Nicht nur große Firmen, auch Vereine und kleine Start-ups sollten in der neuen Welt in der Lage sein, hybride Treffen abzuhalten – also Vor-Ort-Veranstaltungen mit online Teilnehmenden. Unser Bauvorschlag erledigt das für unter 200 Euro. Von Andrijan Möcker

Die Pandemie hat das Arbeitsleben umgekrempelt; doch nicht nur Dienstliches musste an vielen Stellen ins Internet wechseln, auch Vereinssitzungen und der gemeinsame Abend mit Freunden. So manche können aus medizinischen Gründen noch nicht wieder am öffentlichen Leben teilnehmen – etwa nicht impfbare Personen in Risikogruppen.

Immer öfter gibt es jetzt hybride Veranstaltungen: Einige sind vor Ort und gleichzeitig nehmen andere von daheim oder unterwegs teil. Große Veranstalter setzen dabei meist hochpreisige Konferenztechnik namhafter Hersteller ein. Doch was machen kleine Vereine oder Start-ups, die nicht mal eben mehrere tausend Euro für eine solche Ausstattung aufbringen können?