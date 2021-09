Call for Conference Teams-Besprechungen planen mit und ohne Outlook Der nächstliegende Weg, Teilnehmer zu einer geplanten Besprechung in Microsoft Teams einzuladen, beginnt in der Kalenderansicht der Outlook-App. Wenn Sie kein Outlook haben, geht es aber auch anders. Von Dr. Hans-Peter Schüler

Wenn Sie zu einem festen Zeitpunkt eine Audio- oder Videokonferenz mit Microsoft Teams planen, müssen Sie als Erstes einen Kalendereintrag dafür anlegen. Für Nutzer eines Business-Plans von Microsoft 365 geht das am einfachsten über die im Abonnement mitlizenzierte Outlook-App und den ebenfalls inbegriffenen Exchange-Zugriff. Dort öffnen Sie die Kalenderansicht und klicken auf „Neue Teams-Besprechung“. Der resultierende Dialog nimmt alle erforderlichen Angaben auf, außer dem Termin auch den Titel der Besprechungen sowie unverzichtbare und optionale Teilnehmer.

​Während Sie Ihre Partner in Chats und Anrufen auch per Namen oder Kürzel adressieren können, verwenden Sie für geplante Besprechungen immer deren E-Mail-Adressen. Wenn Sie die Einladung komplettiert haben, schicken Sie sie ab, und jeder Teilnehmer erhält eine Einladungs-Mail mit einem eingebetteten Termineintrag für die Besprechung. Diesem Link kann er mit seinem Teams-Client oder per Webbrowser folgen.