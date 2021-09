Bild: Sven Hauth Wolkenangebotsvielfalt Sechs europäische Cloudprovider im Überblick Es muss nicht immer Amazon sein: Kleinere Cloudprovider bieten für einen schmalen Euro skalierbare Cloudressourcen ohne lange Vertragslaufzeiten. Wenige Klicks genügen meist, bis die Server am Netz sind. Alles geht, vom kleinen Gameserver bis zur Cluster-Infrastruktur fürs Online-Start-up. Von Holger Bleich und Jan Mahn

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein: Pay per Use – der Kunde bezahlt für das, was er in Anspruch nimmt. Doch lange Jahre haben sich vor allem bei deutschen Server- und Hosting-Providern Geschäftsmodelle etabliert, die auf langen Vertragslaufzeiten und Angebotspaketen mit vielen wenig genutzten Funktionen beruhen. Gut für den Provider, aber schlecht für seine Kunden.

Das hat sich gründlich geändert. Wer individuell konfigurierbare, skalierbare und vor allem nach tatsächlichem Verbrauch abgerechnete Server benötigt, steht vor einer stattlichen Angebotsvielfalt. Dank Servervirtualisierung und Optimierungen aufseiten der Hoster sind Cloudserver oft in Sekunden eingerichtet und noch schneller wieder entfernt. Und diese Server stehen nicht mehr nur dem Großkunden zur Verfügung, sondern auch dem freiberuflichen Entwickler, dem Start-up und sogar dem Gelegenheitsdaddler, der ab und an einen Game- oder Teamspeak-Server starten möchte.