vertrac’t c’t-Rätsel lösen und Raspberry-Pi-Set oder c’t-Sheriffstern gewinnen Für unser c’t-Rätsel 2021 haben wir uns wieder knifflige Bilder- und Kreuzworträtsel ausgedacht, die selbst langjährige c’t-Leser herausfordern. Als Preis winkt ein Raspberry Pi im Tastaturgehäuse und der c’t-Sheriffstern als 3D-Pin. Von Achim Barczok und Fabian Stenzel

Es mag eine Herausforderung sein, ein ordentliches Backup-Konzept zu erstellen, den Rechner vor Bedrohungen abzusichern und Technik-Support für die ganze Verwandtschaft zu leisten. Im Vergleich zum c’t-Rätsel ist das aber alles Pipifax.

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder zwei Rätsel ausgedacht, eine Bildersuche und ein Kreuzworträtsel. In den Räumen der c’t-Redaktion haben wir das auf dieser Seite veröffentlichte Foto geschossen: Was zeigt es, und wo genau ist es entstanden?