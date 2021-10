Großraumbüro Dell XPS 17 (9710) mit Core i5-11400H und großem 16:10-Bildschirm Bei manchen Ausstattungsvarianten von Dells XPS 17 (9710) arbeitet nur die im Prozessor integrierte Grafikeinheit statt einer zusätzlichen Nvidia-GPU. Das rückt das große Notebook mit arbeitsfreundlichem 16:10-Bildschirm auch bei der langen Akkulaufzeit in die Nähe viel kompakterer Geräte. Von Florian Müssig

Dell hat mit seinen Edel-Notebooks der XPS-Serie viele Trends gesetzt – etwa besonders dünne Bildschirmränder und zuletzt den Wechsel von schmalen 16:9-Displays hin zu solchen mit mehr Bildhöhe. Das Ergebnis ist verlockend, erst recht beim 17-Zöller XPS 17 (9710): Die Deckelinnenseite besteht fast ausschließlich aus einer riesigen Bildfläche, die frei über dem Rumpf zu schweben scheint. Der umlaufende Rand fällt optisch kaum noch auf – nicht einmal oben, wo er etwas breiter sein muss, damit die Windows-Hello-taugliche Webcam untergebracht werden konnte.

Hinzu kommt, dass Dell ein tolles Display-Panel einbaut. Es bietet außer viel Bildfläche (deutlich mehr als eine DIN-A4-Seite) dank 16:10-Format auch ein komfortables Plus an Bildhöhe. In Dokumenten oder auf Webseiten bekommt man mehr Information gleichzeitig zu Gesicht, sodass man weniger scrollen muss. Mit über 450 cd/m2 ist das Display zudem sehr hell; mithilfe eines Sensors passt das Notebook die Helligkeit automatisch an. Und nicht zuletzt ist die Paneloberfläche matt, sodass keine Spiegelungen stören.