Ryzen mit Assistenz Lenovos kompaktes Yoga Slim 7 Pro mit Ryzen 9 und viel Komfort Intel propagiert seit geraumer Zeit bessere Bildschirme und zusätzliche Assistenzsysteme für Notebooks. Lenovo setzt mehrere solche Ideen im Yoga Slim 7 Pro (14ACH5) um – aber mit AMD-Prozessor. Von Florian Müssig

Obwohl sowohl AMD als auch Intel Mobilprozessoren der Abwärmeklassen U (15 bis 25 Watt) und H (35 bis 45 Watt) anbieten, konzipieren die Notebookhersteller ihre Geräte unterschiedlich. Bei Intel ist in Modellen mit stärkerem H-Prozessor häufig eine Low-End-GPU der GeForce-MX-Klasse an Bord, die den Aufbau verkompliziert und die Kosten erhöht, aber nur in einem sehr eng gesteckten Einsatzrahmen sinnvoll ist – nämlich für Spiele mit anspruchsloser 3D-Grafik.

Eine starke H-CPU ohne Zusatzgrafikchip, was für alles abseits von Gaming ausreicht, findet man nur mit Ryzen-Triebwerk. Das Yoga Slim 7 Pro (14ACH5) ist ein solcher 14-Zöller. Apropos Yoga: Das Gerät besitzt anders als die Yogas von vor ein paar Jahren weder 360-Grad-Scharniere noch einen Touchscreen, sondern ist ein ganz normales Notebook.