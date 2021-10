Bild: Rudolf A. Blaha

Logins mitnehmen

Keepass-Passwörter unter iOS verwalten

Der Passwortmanager Schlüsselbund von Apple versteht sich nicht mit Keepass. Was also tun, wenn zu Hause ein Windows-Rechner mit eben diesem Programm seinen Dienst tut? Mit Keepassium und Strongbox kommen Sie auch mit iOS an Ihre in Keepass gespeicherten Daten heran.

Von Marvin Strathmann