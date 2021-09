Losgelöst Android-Apps mittels neuer Signatur vom Play Store entkoppeln Hin und wieder gibt es Gründe, eine ältere Version einer bestimmten App auf dem Smartphone zu behalten. Das klappt auch, ohne dass der Play Store mit Update-Aufforderungen nervt. Von Stefan Porteck

So mancher App-Anbieter hat nach einem großen Update Schelte von Nutzern einstecken müssen – sei es, weil die Nutzer ein umgekrempeltes Look-And-Feel nicht mochten oder weil das Update den Funktionsumfang beschnitt.

Wer sich aus solchen Gründen entscheidet, eine App dauerhaft nicht auf die neueste Version zu aktualisieren, muss einige Nachteile in Kauf nehmen. Zwar gibt es unter Android keinen Update-Zwang – wer will, schaltet die automatische App-Aktualisierung im Hintergrund einfach aus. Doch das hat mehrere Nachteile: Fortan gibt sich der Play Store redlich Mühe, mit immer wiederkehrenden Benachrichtigungen über neu verfügbare Aktualisierungen zu nerven. Zudem ist der Button „Alle Apps aktualisieren“ tabu, wenn man eine oder mehrere Apps in der installierten Version behalten will.