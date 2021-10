Vorsicht Kunde Unerhört Saturn knüpft Gewährleistung an Bedingungen Tritt an einem frisch gekauften Gerät ein Defekt auf, hat man als Käufer das Recht, zwischen Reparatur und Neulieferung zu wählen. Saturn will das mit einem Reparaturauftrag umgehen. Von Tim Gerber

Rolf D. wollte seiner Partnerin zu einem besseren Schlaf verhelfen. Die vom Hersteller Bose beworbene Einschlaf-App nebst den zugehörigen Ohrhörern Sleepbuds II mit ihrer Geräuschunterdrückungstechnik sollten derartiges leisten. Deshalb kaufte er Ende April die kabellosen Sleepbuds II zum Preis von 250 Euro im Onlineshop von Saturn.

Zum Aufladen ihres Akkus kommen die kleinen Ohrstöpsel in eine Aufbewahrungsbox, wo ihnen die Elektronik über eine dreipolige Stromverbindung den nötigen Ladestrom liefert. Doch bei einem der beiden Stöpsel gab es von Anfang an Probleme damit. In etwa der Hälfte der Fälle sei der linke Hörer nicht geladen gewesen, während der rechte einwandfrei funktioniere, schildert Rolf D.