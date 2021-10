Bitte abstimmen! Live-Feedback mit Tweedback Bei digitalen Treffen drohen inaktive Teilnehmer in den wohligen Präsentationsdämmerschlaf abzugleiten – insbesondere, wenn nur die Kamera des Vortragenden an ist. Mit dem Live-Feedback-Tool Tweedback halten Sie Ihr Publikum durch regelmäßige Feedback-Abfragen, Quizrunden und Umfragen wach. Von Anke Brandt

Die Web-App Tweedback hilft, bei Veranstaltungen das Publikum einzubinden und Eindruck zu hinterlassen. Durch allerlei Umfragen halten Sie Ihre Zuhörer bei der Stange, und sei es nur, um zwischendurch zu fragen, ob eine Pause nötig ist. Außerdem kann jeder zu jeder Zeit mitteilen, wenn Sie zu schnell oder zu langsam, zu laut oder zu leise reden. Das klappt alles ohne Handzeichen oder Redeunterbrechung mittels Druck auf den passenden Knopf in der App. Im mitgelieferten Chatmodul sammeln Sie Rückfragen und Anmerkungen für die spätere Diskussion.

Für viele Zwecke genügt die kostenlose Version der datenschutzkonformen Umfrage-App, deren Server in Deutschland stehen. Man kann in dieser Version zwar unbegrenzt viele Sitzungen anlegen, jede einzelne lässt sich aber nur für 24 Stunden verwenden. Außerdem ist der Funktionsumfang eingeschränkt. Umfassende Evaluationen lassen sich beispielsweise nicht durchführen. Auch ein Datenexport im CSV-Format bleibt der Pro-Version vorbehalten. In der kostenfreien Variante können immerhin bis zu 500 Teilnehmer ihre Meinung kundtun – auf Wunsch auch ohne sich zu registrieren. Für Vortragende aus dem Bildungsbereich gewährt der Anbieter Rabatt. So zahlt man pro Jahr nur 60 Euro statt 240 Euro.