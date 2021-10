Debüt-Gamer Monitor für Spieler: Huawei MateView GT Huaweis MateView GT soll mit 165 Hz schnellem, gebogenem Panel, hohem Kontrast und LED-Lichtspiel Gamer für sich gewinnen. Preislich könnte sich der Hersteller aber verzockt haben. Von Benjamin Kraft

Huawei? Machen die nicht Telefone und Tablets? Richtig. Doch mit dem MateView GT wagt sich der chinesische Hersteller in den hart umkämpften Gaming-Markt. Den dominieren etablierte Player wie Asus, Acer, Iiyama, LG oder Samsung. Zugleich drängen immer mehr Firmen hinein, die eigentlich aus anderen Segmenten stammen, darunter MSI, Gigabyte oder Xiaomi.

Ausstattung

Die Zutaten für einen erfolgreichen Einstieg stimmen: Im MateView GT steckt ein gebogenes, blickwinkelstabiles VA-Panel mit 34 Zoll Bilddiagonale und einer Auflösung von 3440 × 1440 Pixel. Die Bildränder bleiben durch die merkliche Krümmung (1500R) immer im Blick. Das Display strahlt mit bis zu 370 cd/m2 und schrammt damit knapp am niedrigsten VESA-HDR-Standard DisplayHDR 400 vorbei; es beherrscht nur das einfache HDR10 für Fernseher. Die Ausleuchtung bei hellem Bildinhalt ist gut, bei flächigem Schwarz zeigten sich aber Aufheller in den Ecken sowie entlang dem oberen und unteren Rand kleine Einstrahler im Abstand von etwa 15 Zentimetern; sie dürften in Spielen aber nicht auffallen.