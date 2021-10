Bild: Thorsten Hübner Drübergepinselt Wie Betrüger die Android-Smartphones manipulieren Wieso lassen sich renommierte Systeminfo-Apps wie Aida64 und CPU-Z von den Fake-Smartphones täuschen, aber eine selbstgeschriebene App nicht? Bei der Spurensuche kommen viele verschiedene Fälschungsansätze ans Licht – und Hinweise, wie Sie die Fakes erkennen. Von Jörg Wirtgen

Wer schnell mal schauen will, welche Hardware eigentlich in seinem Android-Smartphones steckt, findet Angaben darüber irgendwo in den Einstellungsmenüs. Dass die Fake-Phones dabei lügen, ist keine Überraschung, denn schließlich haben die Betrüger die volle Kontrolle übers Betriebssystem. Zumal handelt es sich bei diesen Werten nicht um welche, die eine Android-Funktion aus der Hardware ermittelt hätte, sondern um feste Zahlenwerte, vielleicht aus einer Konfigurationsdatei.