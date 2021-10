Bild: Thorsten Hübner Punktgenau dazwischenfunken Abläufe einer Ransomware-Attacke – und was Sie dagegen tun können Erpressungstrojaner sind nach wie vor die Goldesel der Malware-Szene. Online-Kriminelle erpressen Millionensummen und erhöhen den Druck auf Opfer. Doch wenn man weiß, wie eine Attacke abläuft, kann man an den richtigen Stellen entgegenwirken. Von Dennis Schirrmacher

Online-Kriminelle suchen gezielt das schwächste Glied in der Kette, um erfolgreich zuzuschlagen und in erster Linie Windows-Computer mit einem Verschlüsselungstrojaner zu infizieren. Wer den Ablauf solcher Ransomware-Attacken versteht, kann frühzeitig geeignete Schutzmaßnahmen treffen. Das neuseeländische Computer Emergency Response Team (CERT) zeigt in einem Schaubild (siehe S. 138) konkret, wie Angreifer vorgehen. Außerdem finden Sie in der Darstellung viele Tipps, welche Schutzmechanismen in den verschiedenen Abschnitten einer Attacke effektiv helfen.

​​​Von solchen Attacken sind zurzeit primär Unternehmen betroffen – hier sind schlicht höhere Lösegeldsummen erpressbar. Aber auch Privatpersonen sind bedroht und sollten die folgenden Angriffsszenarien und Schutzmechanismen ernst nehmen.