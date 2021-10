Schicke Retroknipsen Spiegellose Systemkameras: Nikon Z fc versus Olympus E-P7 Fotokameras sollen nicht nur gute Fotos machen, sondern auch hübsch aussehen? Die Nikon Z fc und die Olympus E-P7 sprechen designbewusste Fotografen an. Ihre schicken Retrogehäuse sind sich auf den ersten Blick ähnlich. Sie bergen aber unterschiedliche Bedienkonzepte und Sensortypen. Von Sophia Zimmermann

Die Nikon Z fc und Olympus E-P7 kosten weniger als 1000 Euro und sind angenehm bodenständig: kein Megapixelhöhenflug, keine Videogigantomanie. Die Olympus E-P7 ist kompakt, nutzt wie das Vorgängermodell einen Micro-Four-Thirds-Sensor, besitzt ein schickes Design und viele Softwarespielereien.

Demgegenüber mutet die Nikon Z fc wie ein Sonderling an und weicht mit ihrem Retrogehäuse von der Z-Linie ab. Sie ist eine Hommage an die Nikon FM2 von 1982. In ihrem Inneren steckt ein APS-C-Chip mit einer Auflösung von 21 Megapixeln.