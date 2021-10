Wandelbar E-Bike von Canyon mit herausnehmbarem Fazua-Motor Ein Fahrrad, bei dem man Motor und Akku herausnehmen kann und das dann so leicht ist wie ein normales Rad? Eins, bei dem die komplette Antriebseinheit unauffällig im Rahmen verschwindet? Das Commuter:ON7 von Canyon wagt den Spagat zwischen Fahrrad und E-Bike. Von Stefan Porteck

Eigentlich möchte man bei E-Bikes immer das Maximum, sprich einen kraftvollen Motor und eine enorme Reichweite. Das Dilemma: Je mehr Power im E-Bike steckt, desto schwerer wird es auch. Der deutsche Fahrradhersteller Canyon Bicycles hat dafür eine Lösung. Das Commuter:ON7 ist E-Bike und herkömmliches Fahrrad in einem.

In ihm steckt der Motor Ride 50 Evation von Fazua, der in mehrerlei Hinsicht besonders ist: Technisch gesehen handelt es sich bei ihm um einen Mittelmotor, da er seine Kraft am Tretlager in den regulären Antriebsstrang abgibt und diese dann über die Kette (oder einen Zahnriemen) ans Hinterrad übertragen wird. Das interessante daran ist, dass der Motor nicht fest mit dem Tretlager verbunden ist.