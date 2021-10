Bild: Thorsten Hübner „Ganze Großstädte leben von der Kopierindustrie“ Wirtschaftsanwalt Falk Lichtenstein im Interview In China stehen viele Hochburgen von Fälschern. Der in Peking ansässige Wirtschaftsanwalt Dr. Falk Lichtenstein erklärt, warum das so ist – und wieso sich das bald ändern könnte. Von Robin Brand

Als Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS berät Dr. Falk Lichtenstein Unternehmen im chinesischen Handels- und Gesellschaftsrecht. Seit 15 Jahren ist er als Anwalt in China tätig. Im Pekinger Büro von CMS, das er mit aufgebaut hat, ist er Ansprechpartner für Unternehmen vor allem aus dem deutschsprachigen Raum. Im c’t-Interview erklärt er, warum gerade in China die Hochburgen der Fälscher stehen.

c’t Herr Lichtenstein, ein Großteil der Fälschungen weltweit stammen aus China. Was ist das für eine Branche, was macht Fälschungen in China so attraktiv?