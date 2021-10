Display-Retter Modernen PCs fehlt der Dual-Link-DVI-Anschluss. Um ehemalige Top-Bildschirme wie Apples 30″-Cinema-Display weiternutzen zu können, gibt es Adapter wie den CAC-1010 von Club3D.

Wenn es in aktuellen PCs überhaupt noch DVI-Anschlüsse gibt, dann nur Single-Link. Der überträgt, wie auch passive Adapter von DisplayPort auf DVI, nicht viel mehr als Full HD. Bildschirme mit einer hohen Auflösung von 2560 × 1600 Punkten (WQXGA) benötigen daher Dual-Link. Will man sein teures Edel-Display nicht wegwerfen, braucht man einen aktiven Adapter.

Der CAC-1010 von Club3D ist ein solcher und stemmte im Test von DisplayPort auf Dual-Link-DVI auch WQXGA mit 60 und laut Datenblatt Ultra HD mit 30 Hertz - aber so ein Display hatten wir nicht, konnten also nicht ausprobieren. 120 Hertz in Full HD funktionierten ebenfalls. Analoge Signale transportiert er nicht, aber funktioniert betriebssystemunabhängig ohne Treiber. Die Stromversorgung übernimmt ein USB-A-Stecker. Anders als beim Roline 14.01.3425 (siehe c’t 1/2017, S. 53) braucht man also kein separates Netzteil. Mit 0,8 Watt via USB-A war der Adapter zudem recht sparsam. Zur Verwendung am Apple Cinema Display ohne HDCP-Kopierschutzfunktion gibt es die Variante CAC-1010-A. (csp@ct.de)