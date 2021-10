Raumtransporter Bluetooth-Kopfhörer mit ANC, 3D-Soundfeld und Head Tracking: Yamaha YH-L700A Wer einen schnurlosen Over-Ear-Kopfhörer mit gewissem Extra sucht, sollte einen Blick auf Yamahas neuestes Modell werfen: Es platziert zweikanalige Klangquellen dreidimensional im Raum. Von Nico Jurran

Wirklich spannend ist das aktuelle Angebot an Over-Ear-Kopfhörern in der Preisklasse 350 bis 550 Euro nicht: Von fast jedem Hersteller bekommt man dafür ein zusammenfaltbares Modell mit Bluetooth-Unterstützung, zuschaltbarer aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling, ANC), Transparenzmodus zum Durchlassen von Umweltgeräuschen und Freisprechfunktion.

Zu dieser Gruppe gehört auch der YH-E700A, den Yamaha im vergangenen Jahr auf den deutschen Markt brachte. Bei diesem Modell stach höchstens noch die „Listening Care“ genannte Funktion zur automatischen Optimierung der Lautstärke und der sogenannte „Listening Optimizer“ hervor. Letzterer passt laut Yamaha über Messungen des Gehörgangs und der akustischen Umgebungsbedingungen über Mikrofone in den Ohrmuscheln den Klang fortwährend an das Ohr des Nutzers an.