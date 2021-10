Schalten und walten Linux-Desktop Gnome 41: Energieeinstellungen und Detailpflege Nach den grundlegenden Änderungen an der Bedienoberfläche im letzten Release haben die Entwickler bei Gnome 41 vor allem an Details gearbeitet. Eine neue Bibliothek führt zu Kontroversen. Von Keywan Tonekaboni

Seit dem Erscheinen von Version 2.0 wird dem Gnome-Team in Diskussionen gern zugespitzt vorgeworfen, Features und Einstellungen nur noch zu streichen, statt neue Funktionen einzubauen. Das jüngst veröffentlichte Gnome 41 entkräftet dieses Klischee.

In den Einstellungen gibt es jetzt eine Kategorie „Multitasking“, in der man das Verhalten der Gnome-Shell einfach anpassen kann. Dort lässt sich die funktionale Ecke („Hot Corner“) deaktivieren, man kann wechselnde Arbeitsflächen auf zusätzlichen Bildschirmen einschalten oder festlegen, zwischen welchen Anwendungen Alt+Tab wechselt. Bisher waren diese Optionen versteckt im Zusatzprogramm „Gnome Optimierungen“ (Tweak-Tool), was zunehmend an Bedeutung verliert.