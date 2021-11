Starker Flüsterer Das lüfterlose PC-Netzteil Seasonic Prime Fanless PX-500 liefert viel Leistung praktisch geräuschlos.

Starke PC-Prozessoren ziehen in der Spitze über 200 Watt, in Gaming-PCs kommt dazu noch eine stromhungrige Grafikkarte. Dazu passt ein Netzteil mit 500 Watt. Das Seasonic Prime Fanless PX-500 verspricht, dermaßen hohe Leistung geräuschlos zu liefern, weil kein Lüfter rauscht. Allerdings produzieren einige elektronische Bauteile sehr leise Störgeräusche, die man jedoch selbst unter Volllast nur in lautloser Umgebung wahrnimmt, wenn man sein Ohr fast direkt ans Netzteil hält. Steckt das Netzteil in einem PC-Gehäuse, ist nichts zu hören.​

Das PX-500 erfüllt ab 20 Prozent seiner Nennlast (100 Watt) die Effizienzspezifikation 80 Plus Platinum mit weniger als 10 Prozent Verlusten. Bei schwacher Belastung mit 10 oder 30 Watt sind andere Netzteile effizienter.