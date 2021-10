Prompt Deluxe Text-Shells aufmotzen mit OhMyPosh Praktisch jede Text-Shell bietet die Möglichkeit, den sogenannten Prompt an eigene Vorlieben anzupassen, also die Zeichenkette, die angezeigt wird, wenn die Shell bereit ist, den nächsten Befehl entgegenzunehmen. Mit OhMyPosh wird aus Ihrem Prompt eine Alles-auf-einen-Blick-Informationszentrale. Von Hajo Schulz

Üblicherweise zeigt ein Prompt dem Konsolennutzer Informationen zum derzeitigen Zustand seiner Shell an, etwa den aktuellen Pfad im Dateisystem, Benutzer- und Host-Name der aktiven Sitzung oder die Uhrzeit. Wie diese Zeichenkette konfiguriert wird, unterscheidet sich von Shell zu Shell deutlich: In der traditionellen Eingabeaufforderung von Windows definiert man sie über die Umgebungsvariable PROMPT und ist bei den angezeigten Informationen auf eine recht kleine Auswahl beschränkt. Auch die unter Linux und verwandten Systemen populäre Bash liest den Prompt aus einer Umgebungsvariablen aus; sie heißt dort PS1 . Makros wie \u oder \w dienen als Platzhalter, die bei der Anzeige mit Angaben wie dem aktuellen Benutzernamen oder dem Pfad gefüllt werden. Eine Formulierung wie $(~/meinskript) bindet auch Ausgaben externer Skripte oder Programme in den Prompt ein. Um einzelne Bestandteile farblich hervorzuheben, muss man bei Eingabeaufforderung und Bash direkt passende ANSI-Escape-Sequenzen in den Prompt einbauen.