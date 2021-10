Bella Etalia Fiat 500: E-Auto mit überraschend guter Smartphone-Anbindung Der Fiat 500 im Retro-Look war ein Erfolg. Nun schicken die Italiener den Stadtflitzer vollelektrisiert auf die Straße. Ein Raumwunder ist der Kleine nicht, er überrascht aber in Sachen Konnektivität und Fahrdynamik. Von Sven Hansen und Stefan Porteck

D ie diversen Ausprägungen des 500ers gehören in Bella Italia zum Stadtbild wie die herumliegenden E-Scooter zu Berlin. Wer den Fiat 500 knuffig und praktisch findet, aber keinen Verbrenner will, sollte sich die neue Palette an E-Modellen anschauen. Fiat schnürt preislich ein durchaus interessantes Paket: Den Stadtflitzer gibt es schon ab 27.000 Euro in der Action-Version – dann allerdings mit Sparausstattung und kleinem 24-kWh-Akku.

Unser Testfahrzeug mit 42-kWh-Akku stammt aus der mittleren Ausstattungslinie „Icon“, die zum Einstiegspreis von 31.000 Euro zu haben ist. Hinzu kommt bei unserem Testfahrzeug diverse Zusatzausstattung: das Winterpaket, das unter anderem die in unseren Breitengraden obligatorische Sitzheizung ins Auto bringt (500 Euro) und das mit 1800 Euro recht kostspielige „Co-Driver“-Paket, mit dem man sich unter anderem 360°-Kameras und bessere Lautsprecher ins Fahrzeug holt. Auch die Qi-Ladestation, ein kleines, aber feines Detail, muss man extra bezahlen. Am Ende kostet unser kleiner „E-taliener“ rund 34.000 Euro.