Erster Aufschlag Videostreaming: Roku startet mit drei Playern und einer Soundbar-Kombi Eine echte Alternative zu Amazons günstigen Fire-TV-Sticks gab es hierzulande bislang nicht, doch nun bekommt man die Player von Roku auch in Deutschland. Bisher war Roku hierzulande bestenfalls als Hardwarelieferant des Bezahlsenders Sky bekannt. Dabei gehört das Unternehmen in den USA zu den Pionieren des TV-Streamings. Von Nico Jurran

Wer günstig ins Videostreaming eintauchen möchte, hat nach dem Markteintritt des kalifornischen Herstellers Roku ab sofort eine größere Auswahl an Playern: So bietet der „Roku Express“ bereits zum Preis von knapp 30 Euro Videostreaming in HD-Auflösung, für nur 10 Euro mehr spielt der „Roku Express 4K“ sogar ultrahochaufgelöste Bilder, auf passenden Fernsehern mit erhöhtem Kontrastumfang (High Dynamic Range) in den HDR-Formaten HDR10 und HDR10+.

Abgerundet wird die Player-Riege durch den „Roku Streaming Stick 4K“ für 60 Euro, der zusätzlich die dynamische HDR-Variante Dolby Vision unterstützt. Im Unterschied zu den anderen Modellen ist der Stick jedoch nicht sofort, sondern erst ab Ende Oktober erhältlich. Da bis zum Redaktionsschluss kein Testexemplar des Sticks bereitstand, reichen wir diesen Test in einer kommenden Ausgabe nach.