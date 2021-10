Zahlen, Daten, Fakten Informatische Bildung in der Schule

D ie IT-Kenntnisse und -Fähigkeiten der Schüler in Deutschland reichen im internationalen Vergleich nur fürs Mittelfeld – so die Ergebnisse der Vergleichsstudie „International Computer and Information Literacy Study“, kurz ICILS.

Erst wenn Informatik ein eigenes Schulfach und Pflicht für alle ist, wird sich dies bessern, sagen Befürworter eines Pflichtfachs Informatik an allgemeinbildenden Schulen. Einige Bundesländer haben das Fach bereits in ihre Lehrpläne aufgenommen, in weiteren ist dies geplant. Schüler und Eltern schulpflichtiger Kinder wünschen sich mehrheitlich verpflichtenden Informatikunterricht ab Klasse 5.