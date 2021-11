Bild: Albert Hulm Klang-Collagisten Vier 3D-Lautsprecher für Dolby Atmos und 360 Reality Audio Musikstreamingdienste sind erwachsen geworden. War bisher die unkomprimierte „CD-Qualität“ das Maß aller Dinge, steht nun der Aufbruch in neue Klangwelten auf dem Plan. Mit kompakten 3D-Lautsprechern lassen sie sich besonders bequem erschließen. Von Sven Hansen

Nachdem Spotify mit seiner Musik-Flat in komprimierter Qualität die Hörgewohnheiten der weltweiten Kundschaft auf den Kopf gestellt hat, versuchen andere Anbieter, dem klanglichen Einerlei des Branchenprimus etwas entgegenzusetzen: höhere Audioqualität und 3D-Musikformate.

Um in den Genuss der neuen klanglichen Vielfalt zu kommen, braucht man geeignet Abspielgeräte. Neben dem privaten Konsum über Kopfhörer spielen Aktivlautsprecher hierbei eine entscheidende Rolle, da sie in vielen Haushalten als Radioersatz oder in Kombination mit einem Sprachassistenten einen festen Platz haben.