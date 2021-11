Folgsame Lichtschlange Die Videoleuchte Streamer von GLP lässt sich per App am PC und im Browser einstellen oder am externen USB-Netzteil betreiben. So viel Flexibilität hat ihren Preis.

Im Inneren des pulverbeschichteten Aluminiumgehäuses hat Hersteller German Light Products LED-Gruppen aus kaltweißen, warmweißen und gelb leuchtenden Dioden verbaut. Deren Mischverhältnis und Lichtstrom kann in der zugehörigen App festgelegt werden.

Die App für Windows und macOS ist simpel gehalten, alle Funktionen sind aus dem Hauptmenü schnell erreichbar. Das Alleinstellungsmerkmal des Streamers liegt in der Möglichkeit, Farbtemperatur und Lichtstärke sowohl in der App einzustellen als auch über das Internet fernzusteuern – etwa wenn Producer und Protagonist nicht im selben Raum sitzen. Dazu muss die Lampe mit dem PC verbunden und per App die Fernsteuerung initiiert worden sein – die nötige ID findet sich in der Desktop-App unter „Streamer fernsteuern“. Jede Lampe besitzt eine achtstellige ID, die letzten vier Ziffern lassen sich ändern.