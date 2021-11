Bild: Albert Hulm Designmaschinen CSS: Mit Generatoren schneller zur fertigen Website Moderne Web-Layouts nutzen CSS – egal, ob bei statischen Websites, Blogs oder Shops. CSS-Generatoren unterstützen angehende Webdesigner, die Layoutsprache zu erkunden. Profis helfen sie bei Routineaufgaben, vom Entwurf einzelner Elemente bis zum grafischen Grundgerüst einer Website. Von Vladimir Simovic

Mit CSS können Sie heute hochkomplexe Layoutraster und visuelle Effekte wie Transformationen und Animationen umsetzen – ganz ohne Photoshop oder JavaScript. Der große Funktionsumfang ist für viele Neulinge aber eine Hürde. Mit CSS-Generatoren tasten Sie sich spielerisch an das Thema CSS heran: Per Webformular geben Sie ein, wie Sie ein Element gestalten möchten. Die Webdienste spucken in Echtzeit die grafische Ausgabe und den Code aus – einfacher geht es kaum. Wer CSS und das Webdesign durchdringen will, kommt aber trotz der Code-Automaten nicht darum herum, sich die Grundlagen anzueignen (siehe Hinweise am Ende).

c't kompakt Mit CSS-Generatoren können angehende Webdesigner sehr einfach die Möglichkeiten der Layoutsprache erkunden.

Die Möglichkeiten reichen von einfachen Farbverläufen bis zu kompletten Seitenlayouts.

Erfahrenen Web-Designern helfen CSS-Generatoren bei Routineaufgaben.

Und auch Entwickler mit langjähriger Erfahrung können sich von CSS-Generatoren helfen lassen: CSS ist so vielseitig, dass sie sich nicht alles merken können. In diesem Artikel stellen wir Ihnen exemplarisch einige Online-Dienste vor, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Alle in diesem Artikel erwähnten Dienste sind kostenlos, sofern nicht anders erwähnt.