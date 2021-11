Günstiger Entertainer Android-Tablet Nokia T20 mit drei Jahren Updateversorgung Wer ein Tablet mit unberührtem Android, 10-Zoll-Display und Updateversprechen für 240 Euro sucht, hatte bislang wenig Auswahl. Das Nokia T20 erfüllt diese Anforderungen. Im Test spielt es seine Qualitäten als Entertainment-Gerät aus – und macht das Laden zur Geduldsprobe. Von Robin Brand

Mit schmalen Rändern und verwindungssteifem Aluminiumgehäuse hinterlässt das Nokia T20 einen wertigen Eindruck. Das 8,5 Millimeter dünne Gerät liegt mit seinem klassenüblichen Kampf-gewicht von 470 Gramm auch nach längerem Lesen oder Filmeschauen nicht zu schwer in der Hand.

Dass es dennoch nicht als E-Book-Reader taugt, liegt am verwendeten IPS-Panel. Dieses erreicht nicht die Kontrastwerte eines OLEDs und ist auf Dauer deutlich ermüdender als ein E-Ink-Display. Fürs Filmeschauen oder Lesen von Magazinen haben wir das Tablet aber gerne verwendet, was auch an der der Größe angemessenen Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln liegt. Die Farben stellt das Display kräftig, aber nicht überdreht dar. Die Helligkeitsautomatik könnte nach unserem Geschmack etwas selbstbewusster zu Werke gehen. In heller Umgebung mussten wir immer mal wieder manuell nach oben pegeln. Mit fast 400 cd/m2 erreicht das Tablet zwar auf dem Papier eine ordentliche maximale Helligkeit. Für die pralle Sonne ist das aber dennoch zu wenig, da das Display dafür zu stark spiegelt.