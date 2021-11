Balken-Update Sonos Beam Gen2 mit Dolby Atmos Sonos’ Mini-Soundbar Beam kombiniert Sprachassistenz, Musikstreaming und TV-Erlebnis in einem Gerät. In der zweiten Generation bringt sie mehr Soundformate mit. Von Sven Hansen

Die Beam „Gen2“ unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von ihrem Vorgänger. Mit 65 Zentimeter Breite und 10 Zentimeter Tiefe ist sie für eine Soundbar recht kompakt. Auf den zweiten Blick zeigt sich ein Unterschied zum Vorgängermodell: Die alte Beam steckte in einem mit Stoff bespanntem Gehäuse, die Gen2 passt sich der übrigen Sonos-Range an und ist mit fein zersiebtem Kunststoff umhüllt. Großer Vorteil: Ohne Textilkleid ist das Gerät deutlich unempfindlicher und leichter zu reinigen.

Die Anschlüsse sind gleich geblieben. Die Beam kommt mit einem Ethernet-Port, lässt sich per WLAN ins Netz hängen und kann Sound über den eARC-Anschluss von einem TV-Gerät via HDMI annehmen. Ein Adapter von HDMI auf Toslink liegt bei, die Beam lässt sich so auch mit älteren TV-Geräten oder einem Heimkinoverstärker verbinden.