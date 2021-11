Sound-Extraktor Wer seine Atmos-Soundbar mit eARC-HDMI bespielen muss, braucht einen geeigneten Fernseher – oder doch nicht?

Der „VAX04101 HDMI eARC Pass Switch 4x1“ von FeinTech ist mit fünf HDMI-Ports ausgestattet. An einem schließt man Display oder Beamer an, am anderen etwa eine Soundbar, die eine Tonspur – etwa Dolby Atmos oder DTS:X – via HDMI-eARC empfangen kann. An die verbleibenden drei HDMI-Eingänge lassen sich Quellen wie eine Spielekonsole oder Streaming-Sticks anschließen.

Der aktiven Quelle meldet die Box beim HDMI-Handshake nun die Audiofähigkeiten der angeschlossenen Soundbar und die Videofähigkeiten des Displays. Startet man die Wiedergabe, trennt sie Video- von Audiospur der Quelle und sendet sie separat an Anzeigegerät und Soundbar. Über einen Taster kann man zwischen den drei Quellen direkt am Switch umschalten. FeinTech legt eine schicke IR-Fernbedienung bei, sodass man auch vom Sofa aus umschalten kann.