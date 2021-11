Bio-Stick FIDO2-Stick YubiKey Bio mit Fingerabdrucksensor Ziemlich genau zwei Jahre nach der Ankündigung hat Yubico einen FIDO2-Stick mit Fingerabdrucksensor auf den Markt gebracht. Der gibt FIDO-Anmeldungen erst frei, wenn man sich per PIN oder Fingerdruck zu erkennen gibt. Entscheidend ist aber, was er nicht kann. Von Jan Mahn

Der YubiKey Bio ist fertig. Dass diese Meldung erst im Jahr 2021 erscheint, ist überraschend, der Öffentlichkeit gezeigt hatte Hardwaretoken-Hersteller Yubico ihn schon 2019 auf Microsofts Ignite-Konferenz. Die Arbeit an einem Fingerabdrucksensor hat das Unternehmen offenbar länger beschäftigt als ursprünglich geplant. Den neuen Stick gibt es in zwei Varianten, mit USB-A- oder USB-C-Stecker.

Äußerlich ist am YubiKey Bio nichts auszusetzen. Der Stick ist ein massives Stück Kunststoff, ohne Hohlraum und aus einem Guss, sodass ihm stumpfe Gewalt kaum etwas anhaben kann. Yubico schafft auch bei der USB-C-Variante das Kunststück, den schmalen Stecker so mit dem Rest des Sticks zu verbinden, dass er auch bei rohen Kräften nicht im geringsten wackelt. Mit gängigen USB-Speichersticks, bei denen der Stecker oft nur von den Lötstellen gehalten wird, ist das Design nicht zu vergleichen, und einem Dauerbetrieb am Schlüsselbund steht nichts im Wege.