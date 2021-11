Frei-Pfad-Planer FreeCAD erzeugt G-Code für CNC-Fräsen FreeCAD taugt nicht nur zum Entwerfen von Bauteilen, es enthält auch einen Arbeitsbereich, um Bewegungen einer CNC-Fräse zu planen. Das Open-Source-Programm kann teure CAM-Software ersetzen. Von Pina Merkert

c't kompakt G-Code-Programme mit Fräspfaden werden schnell zu lang, um sie per Hand zu schreiben.

FreeCAD bietet ein durchdachtes grafisches Interface, um sie automatisch zu erzeugen.

Sonst übernehmen teure CAM-Tools diese Aufgabe, die meist nicht unter Linux laufen. Das kostenlose FreeCAD funktioniert auf allen Desktop-Betriebssystemen.

Die Schneide aus gehärtetem Stahl beschleunigt auf 20.000 Umdrehungen pro Minute, die Z-Spindel setzt sich in Bewegung und drückt das wirbelnde Messer mit so viel Gewalt ins Metall, dass die Kristallstruktur des Aluminiums zerreißt. Die Späne brechen, wirbeln im Abluftstrom der Motorkühlung nach oben, geraten in einen Sog und verschwinden im Staubsauger.

CNC-Fräsen sind faszinierende Maschinen, weil sie enorme Kräfte entfalten und dennoch präziser arbeiten als ein Mensch das könnte. Zudem sind sie mächtige Maschinen, da sich mit ihnen Teile fertigen lassen, die man manuell nicht hinbekäme. In diesem Beispiel sind es Aluplatten, um einen 3D-Drucker zu versteifen, gefräst aus einem 5 Millimeter dicken Blech aus AlMg4,5Mn (eine Aluminium-Knetlegierung) auf einer Fräse namens OX-CNC [1]. Genauso entstehen aber auch Teile aus Holz oder Kunststoff. Wer eine stabilere Fräse als die OX-CNC besitzt, kann mit FreeCAD sogar die Bearbeitung von Stahl programmieren.