Foto-Assistent Bildbearbeitung für Heimanwender: Adobe Photoshop Elements 2022 Das Bedienkonzept von Photoshop Elements fußt auf Assistenten. Mit ihnen kann man Fotos entwickeln, retuschieren und montieren, animierte Bilder erstellen, Fotos in Kunstwerke wandeln und Diashows in verschiedenen Stilen erstellen. Von André Kramer

Photoshop Elements 2022 lockt Heimanwender, die wenig Erfahrung mit Bildbearbeitung haben, mit einer Vielzahl Assistenten auf Grundlage künstlicher Intelligenz. Der Startbildschirm gibt Zugriff auf die Bestandteile „Organizer“, „Photoshop Elements“ und die Videobearbeitung „Premiere Elements“, selbst wenn letztere nicht installiert ist.

Die Medienverwaltung Organizer ergänzt nach dem Import von Fotos oder Videos auf Grundlage des Bildinhalts Stichwörter. Damit kann man nach Fotos suchen, die am Strand, in den Bergen oder in der Stadt entstanden sind. Außerdem helfen Gesichtserkennung, Geotagging und Sortierung nach Kalender beim Organisieren der Medien.