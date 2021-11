Kleiner Herausforderer Asrocks kompakte Spielergrafikkarte Radeon RX 6600 XT Challenger ITX liefert effizient genug 3D-Power für Full HD mit höchsten Details.

Asrock dampft Platine und Kühler auf Mini-ITX-Format ein, sodass eine optisch schlichte, knapp 18 Zentimeter lange Dual-Slot-Karte mit 100-Millimeter-Lüfter herauskommt. Zwei HDMI-2.1-Buchsen und zwei DisplayPorts der Generation 1.4 bespielen bis zu vier 4K-Displays (3840 × 2160) mit 120 Hz oder ein 8K-Display (7680 × 4320) mit 60 Hz.

Bei Full HD erzielt die kurze Karte in Shadow of the Tomb Raider im Preset Ultrahoch ohne RTX-Effekte 85 fps, im 3DMark Time Spy Extreme 10.007 Punkte. Unter Volllast bleibt sie mit 0,7 sone bis auf ein sehr leises Knistern geräuscharm und schweigt im Leerlauf mit stehenden Lüftern. Dann genehmigt sie sich mit bis zu drei angeschlossenen Displays nur etwa 5 Watt, bei vieren 22 Watt. Unter Last maßen wir 160 Watt mit Spitzen bis 230 Watt. Asrocks Radeon RX 6600 XT Challenger ITX ist eine moderne, effiziente, kleine und leise Karte zum Spielen in Full-HD-Auflösung, ihr Preis aber völlig überzogen. (bkr@ct.de)