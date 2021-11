Bild: Thorsten Hübner Daten in der Post Wie der Anhang an die E-Mail kommt Damit Mails nicht nur Text, sondern beliebige Daten übertragen können, sind allerlei Tricks nötig. Auch nach über zwanzig Jahren klemmt es dabei gelegentlich. Von Sylvester Tremmel

Wenn bei einer E-Mail scheinbar der Anhang fehlt, dann hat ihn meistens der Absender vergessen. Manchmal zeigt der Mailclient aber auch eine Datei nicht an, obwohl sie mitgeschickt wurde. Oder ein Bild ist zwar in der Mail zu sehen, taucht aber nicht in der Liste der Anhänge auf. Ursache für solche Ärgernisse ist die Art und Weise, wie E-Mails Dateien transportieren – und was dabei schiefgehen kann.

c't kompakt Mailclients kodieren Anhänge als Text, der mit dem restlichen Inhalt einer Mail verschickt wird.

Dafür verschachteln die Clients Text, Anhänge, HTML, Signaturen und mehr in „MIME-Mails“.

Bei der Anzeige klemmt es gelegentlich – ein Blick in den Quelltext der Mail hilft bei der Fehlersuche.

Grundsätzlich sind E-Mails ein textbasiertes Medium. Ursprünglich waren sie auf den US-amerikanischen ASCII-Zeichensatz beschränkt. Davon abzurücken fiel schwer: E-Mails verbreiteten sich auch deshalb so weit und dauerhaft, weil die Technik dahinter mit größtmöglicher Abwärtskompatibilität weiterentwickelt wurde. Veraltete Mail-Clients sollten zumindest irgendetwas Sinnvolles anzeigen und alte Mail-Server die Nachricht fehlerfrei zustellen.