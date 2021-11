Groß geworden Android 12 im Funktions-Check Version 12 verpasst Android den gründlichsten Neuanstrich seit Jahren. Aber auch bei Sicherheit und Datenschutz hat sich einiges getan. Das klingt nach einem großen Wurf, doch der Test offenbarte auch kleine Ärgernisse. Von Stefan Porteck

Schriften, Icons, Schieberegler und Schaltflächen – alles wirkt wuchtiger als bisher. Mit Android 12 vollzieht Google den umfangreichsten Tapetenwechsel seit 2014.

Mit dem neuen Look „Material You“ will Google die Bedienung vereinfachen. Dafür wachsen die Quicksetting-Schaltflächen in der Benachrichtigungsleiste zu größeren und farbigen Kacheln. Das erinnert an den Look von iOS. Da nun weniger Schaltflächen auf den Schirm passen, muss man durch die Kachelreihen swipen. Wer die Kachelanordnung nach Wichtigkeit sortiert, kommt nach kurzer Zeit gut damit klar.