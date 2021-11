Großer Versprecher Android-Smartphone Nokia G50 mit 6,8-Zoll-Display Für 250 Euro gibt es etliche Smartphones mit 5G und ausreichend Leistung fürs Surfen, Mailen und Telefonieren. Sucht man überdies ein schlankes Android mit Update-Versprechen, wird die Auswahl geringer: Das Nokia G50 erfüllt die Anforderungen, schwächelt aber an anderer Stelle, wie unser Test zeigt. Von Robin Brand

Auch in Zeiten, in denen man sich an große Smartphones gewöhnt hat, überrascht das G50 mit seinen Ausmaßen. Das liegt am großen 6,8-Zoll-Display, das von einem unzeitgemäß dicken Rahmen eingefasst ist. Einhändig ist das Smartphone kaum zu bedienen, der obere Teil des Displays ist auch mit einem langen Daumen nicht zu erreichen. Wer gerne Filme auf dem Smartphone schaut oder Magazine liest, dürfte dennoch Gefallen an dem G50 finden.

Trotz mickriger 720p-Auflösung stellt das IPS-Panel Inhalte einigermaßen scharf dar. Auch kleinere Schrift lässt sich gut ablesen, da Nokia kein PenTile-Raster verwendet, sondern eine klassische RGB-Matrix, die keine ausgefranst bunten Ränder an Buchstaben und Objektkanten verursacht. Das farblich kühl abgestimmte Display ist blickwinkelstabil und mit einer maximalen Helligkeit von 500 cd/m2 auch in der Sonne ausreichend hell. Das tiefe Schwarz und die hohen Kontrastwerte von OLEDs erreicht es nicht.