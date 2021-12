Videowürfel 4K-Actioncam: DJI Action 2 Eine modulare Actionkamera ist eine gute Idee: Der Nutzer entscheidet, ob er einen stärkeren Akku, ein zweites Display oder nur die Hauptkamera braucht. Die Kamera lieferte im Test eine geringere Auflösung als der Konkurrent von GoPro – das ist aber nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Von André Kramer

Mit der DJI Action 2 tritt der Drohnenhersteller gegen die GoPro Hero 10 Black an. Die Actioncam ist bei einer quadratischen Grundfläche von knapp 4 Zentimetern Kantenlänge sehr kompakt. Ein etwas tieferes und ebenfalls quadratisches Modul dockt magnetisch an und verbindet sich mit der Kamera über einen 8-Pin-Connector. In der Dual-Screen-Kombo für 519 Euro enthält das Modul einen Akku und ein Front-Display, das das rückseitige Display der Kamera spiegelt; der Power-Kombo für 399 Euro fehlt das Display. Der Akku fasst jeweils 1300 mAh.

Das Kameramodul ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt, nicht aber das Zusatzmodul, denn MicroSD-Kartenslot und USB-C-Buchse liegen frei. Das Displaymodul hat außer dem Zusatzakku und dem frontseitigen OLED-Display vier Mikrofone eingebaut, die angesichts der Baugröße etwas dosenhaften, aber passablen Sound liefern.