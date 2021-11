Bild: Albert Hulm Windux Entdeckungsreise durchs Windows Subsystem für Linux Unter Windows 11 kann das Windows Subsystem für Linux (WSL) sogar grafische Linux-Anwendungen auf dem Desktop darstellen. Ein gründlicher Blick auf die Funktionsweise zeigt nicht nur, was das zuständige Subsystem in den verschiedenen Windows-Versionen leistet, sondern auch einige spannende Mechanismen, die in allen modernen Windows-Versionen stecken. Von Peter Siering

Während der Weiterentwicklung von Windows 10 schlug die Neuigkeit, dass das Windows Subsystem für Linux (WSL) im Microsoft-Betriebssystem normale Linux-Programme ausführen wird, hohe Wellen. Hatten die Microsoft-Granden vor 20 Jahren noch gewettert, Linux sei ein Krebsgeschwür, bauten die Redmonder Entwickler es nun direkt ins Betriebssystem ein. Seit den ersten Gehversuchen in den Insider Builds von Windows 10 im Jahr 2016 bis hin zur aktuellen Fassung in Windows 11 haben die Entwickler die Funktionsweise stark verändert und greifen tief in die Trickkiste der Betriebssystemtechnik.

c't kompakt WSL führt unter Windows Linux-Binärdateien direkt aus.

Seit Windows 11 stellt WSL die Fenster grafischer Linux-Awendungen wie die von Windows Anwendungen auf dem Desktop dar.

Als Komponente zeigt WSL auf, welche technischen Möglichkeiten heute in Windows stecken.

Geschichte