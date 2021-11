Überlebenskampf The Eternal Cylinder: Die Macht der Evolution Im Survival-Spiel The Eternal Cylinder retten kleine, knuddelige Wesen ihre Welt vor einer bizarren Bedrohung, indem sie sich weiterentwickeln. Von Andreas Müller

Ein riesiger Zylinder rollt unaufhörlich über eine Welt und zerstört jedes Leben. Ein paar robuste Türme halten ihn nur zeitweise auf. Die einzige Hoffnung dieser bedrohten Welt sind deshalb ein paar Rüsselwesen namens Trebhums, die den Zylinder stoppen wollen. Sie wirken klein und zerbrechlich, greifen aber auf ein mächtiges Instrument der Natur zurück: die Evolution. Mit Wissen, Beharrlichkeit und nicht zuletzt Geschick sammeln sie ihre Kräfte und entwickeln sich weiter, um der rätselhaften Gefahr zu entkommen.

Entwickelt wurde The Eternal Cylinder vom chilenischen Studio ACE Team, das in den letzten Jahren bereits andere außergewöhnliche Spielewelten erschaffen hat. In ihrem Actionspiel Zeno Clash prügelten sich merkwürdige Völker durch eine bizarre Landschaft und in Rock of Ages musste man einen riesigen Stein steuern, der alles niederwalzte, was ihm in den Weg kam.