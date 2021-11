Exenwerk AMDs Prozessoren und Beschleuniger für die Exascale-Rechner Frontier soll als erster US-Supercomputer die Exascale-Mauer durchbrechen. Das Rüstzeug: mächtige MI200-Rechenbeschleuniger, spezielle Epyc-Prozessoren und flexibles Infinity Fabric – alles von AMD. Von Carsten Spille

Vor rund 13 Jahren startete das US-amerikanische Department of Energy mit den nationalen Laboren in Sandia und Oak Ridge die Exascale-Initiative. Seitdem sind die mächtigsten Supercomputer der Welt bereits um den Faktor 1000 schneller geworden, durchbrechen die Exaflops-Mauer aber weiterhin nicht. Ein Exaflops sind eine Trillion Gleitkommaoperationen pro Sekunde, also eine 1 mit 18 Nullen oder 1 Milliarde Milliarden.

Neue Rechner müssen also her und momentan sieht es so aus, als mache die Maschine des Oak Ridge National Laboratory namens Frontier das Rennen – sofern da nicht der Tianhe-3 aus China dazwischenfunkt (siehe S. 42). Derzeit befindet sich Frontier im Aufbau und soll ab dem nächsten Jahr der Wissenschaft dienen. Ob das System rechtzeitig zur November-Ausgabe der Top500-Liste der schnellsten Supercomputer fertig wird oder ob man versucht, nur mit einem Teilaufbau den bisherigen Spitzenreiter zu entthronen, lesen Sie in der kommenden Ausgabe 26/2021 der c’t. AMD-Chefin Lisa Su verriet derweil schon etliche Details über die Komponenten.