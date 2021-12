Eckig-Erneuerung Microsoft-Tablet Surface Pro 8 mit 120-Hertz-Panel und Windows 11 Microsoft hat sein Windows-Tablet Surface Pro in der achten Generation runderneuert: Es gibt erstmals Thunderbolt und der größer gewordene 3:2-Bildschirm läuft mit bis zu 120 Hertz. Eine zugehörige Windows-11-Neuerung fehlte uns aber im Test. Von Florian Müssig

Die Surface-Pro-Baureihe gilt vielen als Vorzeigegerät, wenn es um Windows-Tablets geht. Mit einer Aktualisierung hatte es Microsoft jedoch nicht allzu eilig: Das knapp zwei Jahre alte Surface Pro 7 wurde bis jetzt mit Prozessoren der betagten zehnten Core-i-Generation verkauft; der auch schon fast ein Jahr alte Zwischenschritt Surface Pro 7+ mit elfter Core-i-Generation war nur für Geschäftskunden gedacht [1].

Das nagelneue Surface Pro 8 nutzt nun zwar ebenfalls nur die elfte Core-i-Generation, wurde aber in vielen anderen Aspekten von Grund auf renoviert. So gibt es zwei USB-C-Buchsen, die erstmals bei einem Surface-Gerät Thunderbolt mitbringen und damit für Docking-Vorhaben sämtlicher Couleur bereit sind – das stand bei vielen Nutzern ganz oben auf der Wunschliste. Praktisch ist aber auch, dass man bestehende Surface-Peripherie wie das Surface Dock 2 [2] weiternutzen kann, denn der proprietäre, magnetische Surface-Konnektor ist zusätzlich weiterhin an Bord. Das mitgelieferte Netzteil findet wie üblich ebenfalls daran Anschluss.