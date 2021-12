Bild: Preferred Networks Knapp daneben Supercomputer: Effizienzrekord, aber keine Exaflops auf der 58. Top500-Liste AMD ärgert sich über den verspäteten Exaflops-Superrechner Frontier, chinesische Institute deuten ihre Überlegenheit an und der japanische MN-3 verwandelt Strom besonders effizient in Rechenpower. Von Andreas Stiller und Christof Windeck

Mehrere große Supercomputerprojekte kämpfen mit Verzögerungen, darunter der erste Exaflops-Computer der USA namens Frontier und der stärkste europäische Rechner LUMI-G. Beide waren für 2021 angekündigt, schafften es aber nicht auf die 58. Top500-Liste der weltweit schnellsten Supercomputer. Als Trostpreis gibt es einen Rekord bei der energetischen Effizienz auf der Green500-Liste: Der japanische „MN-3“ der Firma Preferred Networks zaubert aus 1 Watt elektrischer Energie 39,4 GFlops – 16 Prozent mehr als der Zweitplatzierte mit 34 GFlops/W. Den Wirkungsgrad des MN-3 peilte man einst für Exaflops-Systeme an, die rund 25 Megawatt aufnehmen sollten. Mittlerweile hofft man auf bessere Werte – aber dazu müssten Supercomputer mit Rechenleistungen von mehr als 1 Trillion doppelt genauen Gleitkommaoperationen pro Sekunde (FP64-EFlops) erst einmal laufen.

Der französische Supercomputer CEA-HF auf Top500-Rang 14 ist nur die erste Partition des im Aufbau befindlichen EXA1. Das Bild auf dem Rack verweist auf den militärischen Nutzungszweck. Bild: Atos

Bei zwei chinesischen Instituten ist das laut anonymen Quellen bereits seit Monaten der Fall, wie die US-Website „The Next Platform“ Anfang Oktober berichtet hatte (siehe c’t 25/2021, S. 42). Es dürfte sich um den Tianhe-3 an der Universität für Wehrtechnik in Guangzhou (National University of Defense Technology, NUDT) sowie um eine neue Generation der „Sunway“-Supercomputer des National Research Center of Parallel Computer Engineering & Technology (NRCPC) in Wuxi handeln. Das Sunway-System soll rund 42 Millionen Prozessorkerne haben, also 5,5-mal so viele wie der japanische Fugaku, der mit 442 PFlops (also 0,442 EFlops) seit einem Jahr die Top500-Liste anführt.