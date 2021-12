Bild: DKRZ Wie heiß wirds? Das Deutsche Klimarechenzentrum simuliert die Zukunft der Erde Der diesjährige Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann baute schon in den 80ern das Deutsche Klimarechenzentrum auf. Dort wies er nach, dass die durch Menschen verursachte CO 2 -Belastung die Erde aufheizt. Bis heute hat sich der Blick in die Klimazukunft weiter geschärft. Von Arne Grävemeyer

c't kompakt Die drei Klimaforscher Klaus Hasselmann, Syukuro Manabe und Giorgio Parisi erhalten am 10. Dezember den Physik-Nobelpreis 2021.

Hasselmann gründete 1987 das Deutsche Klimarechenzentrum, das seither mit modernsten Superrechnern globale Klimaszenarien simuliert.

Komplexe Berechnungen bilden heute die Folgen der Erderwärmung auch auf lokaler Ebene ab und spielen politische Entscheidungen durch.

Wir können mit unserem Klima nicht experimentieren, weil wir kein zweites haben. Ein schlichter Satz, mit dem der spätere Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann und sein Team aus dem Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) bereits zur UN-Umweltkonferenz 1992 ihre Simulationsergebnisse präsentierten. Hasselmanns großer Schritt bestand darin, die modernsten Superrechner seiner Zeit zu nutzen, um Atmosphärensimulationen mit dreidimensionalen Ozeanmodellen zu koppeln. Ohne die Zirkulation warmer Wasserschichten und den Transport von CO 2 -Molekülen in die Tiefen der Weltmeere ließen sich die Treibhauseffekte zuvor nur unzureichend nachweisen.