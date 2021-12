Eine Flasche Wasser, Mitte! Smarter Wasseraufbereiter mit Filter und Mineralisierer im Test Das Gerät des Berliner Start-ups „Mitte“ mit App-Anbindung versetzt Leitungswasser nach Belieben mit Kohlensäure und reichert es mit Mineralien an. Von Nico Jurran

Wassersprudler, die Leitungswasser mit Kohlensäure versetzen, dürften die meisten kaufen, um sich Flaschenschleppen zu ersparen. Das Berliner Start-up will hingegen Wassergenießer ansprechen – mit dem Aufbereiter „Home“, in dem neben einem CO 2 -Zylinder eine vom Hersteller „Mitte“ selbst entwickelte „Mineral-Cartridge“ steckt. Sie filtert das Wasser mit Aktivkohle, senkt seinen pH-Wert und reichert es mit Mineralien an. Dazu muss das Wasser in einen Tank am Gerät gefüllt werden, dessen Kapazität für jeweils eine 860-ml-Flasche reicht.

Zum Start ist nur die Geschmacksrichtung „Balance“ erhältlich, weitere Sorten sind aber geplant – auch solche, denen Vitamine oder die in ihrer Sinnhaftigkeit umstrittenen CBD (Cannabinoide) zugesetzt sein könnten. Auf die vom Sprudler-Marktführer Sodastream bekannten Limonaden-Sirups will Mitte verzichten; sie lassen sich aber natürlich auch in das vom Home aufbereitete Wasser schütten.