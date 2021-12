Bild: Deutsche Bahn Arbeitsplatz, zentral gelegen An einigen Hauptbahnhöfen kann man per App minutengenau abgerechnete Arbeitsplätze mieten.

Mal schnell in einer fremden Stadt ein paar Mails bearbeiten, zentral gelegen in Arbeitsatmosphäre – das ist das Versprechen der Marke everyworks, unter der die Bahn seit Kurzem Co-Working-Spaces an den Hauptbahnhöfen von Berlin, Hannover, Nürnberg und Karlsruhe betreibt.

everyworks hat werktäglich von 8:30 bis 18 Uhr geöffnet, in Nürnberg und Karlsruhe gehts schon um 8 Uhr los. Für einen sogenannten Minute Seat rechnet die App 16 Cent pro Minute ab. WLAN, Kaffee, Tee und Wasser sind inklusive.