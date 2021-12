Bild: Thomas Kühlenbeck Freundesmatrix Mit Matrix einen eigenen Messaging-Dienst betreiben Ein eigener Chatserver bietet viele Vorteile, von schicken Benutzernamen mit der eigenen Domain bis zur Unabhängigkeit von Messenger-Anbietern und deren zweifelhaften Datenschutzversprechen. Das Matrix-System lässt kaum Wünsche offen und mit den richtigen Hilfsmitteln kommt man schnell zum voll einsatzbereiten Server. Von Sylvester Tremmel

Das Messaging-Protokoll Matrix bietet den typischen Funktionsumfang von Instant Messengern wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Dazu gehören Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Individual- und Gruppenchats sowie Sprach- und Videoanrufe. Anders als bei den meisten Alternativen kann man mit Matrix aber eigene Chatserver betreiben – und ist auf diesen keineswegs isoliert. Denn Matrix-Server föderieren, das heißt, Nutzer beim Anbieter A können auch mit Nutzern vom Anbieter B sprechen, wie bei der guten alten E-Mail.

c't kompakt Das offene Matrix-Protokoll ermöglicht es, Chatserver aufzusetzen, die den Funktionsumfang moderner Messenger bieten.

Auf Wunsch verbindet sich ein Matrix-Server mit anderen, sodass man über Servergrenzen hinweg chatten kann.

Für die Einrichtung der diversen nötigen Komponenten eignen sich Docker und ein Ansible-Playbook.

Wer Matrix einfach nur benutzen will, braucht lediglich eine Client-App (die am weitesten verbreitete heißt Element) und einen Account bei einem offenen Matrix-Server wie matrix.org. Wer stattdessen einen eigenen Server haben will, kann sich an spezialisierte Hoster wenden, die alles von der kleinen Lösung für Familie und Freunde bis zum On-Premise-Hosting für große Unternehmen offerieren.