Bild: Henning Rathjen Ab in die Tonne! Windows: Dateien löschen trotz Sperre Windows weigert sich manchmal beharrlich, bestimmte Dateien zu löschen. Mit den richtigen Tools und ein bisschen Know-how klappt es aber trotzdem. Wir zeigen, wie. Von Hajo Schulz

Ob Platzmangel oder Ordnungsliebe: Gründe dafür, von Zeit zu Zeit nicht mehr benötigte Dateien von der Festplatte zu löschen, gibt es viele. Unter Windows ist das normalerweise auch keine große Sache: Einfach die gewünschten Dateien oder Ordner mit dem Explorer markieren und die Entf-Taste drücken oder im Kontextmenü oder dem „Start“-Ribbon den Befehl „Löschen“ wählen.

c't kompakt Das Löschen von Dateien und Ordnern in Windows kann an fehlenden Rechten oder Dateisperren scheitern.

Administratorrechte sind nicht immer ausreichend, um eine Blockade zu umgehen.

Spezielle Werkzeuge helfen weiter, sollten aber nicht allzu sorglos verwendet werden.

In der Praxis stellt sich das Ganze dann aber häufig doch nicht so einfach dar: Das Löschen von Dateisystemobjekten kann aus verschiedenen Gründen schiefgehen. Woran es im konkreten Fall gescheitert ist, versucht der Explorer dann mit einer von mehreren möglichen Fehlermeldungen zu erklären. Die sind zwar nicht immer erschöpfend, aber wenn man sie zu lesen weiß, geben sie doch meistens einen wertvollen Hinweis auf die Ursache. Sie einfach ungelesen wegzuklicken ist also keine gute Idee.